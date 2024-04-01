Депутат Свищев: «Нужны исследования, подтверждающие, что употребление пива не влечет негативных последствий. Непонятно, почему неактивную позицию занимают интересанты – клубы и лиги»

Теги премьер-лига Россия РФС Государственная дума Дмитрий Свищев Александр Алаев Политика Fan ID алкоголь и спорт Футбол

Депутат Дмитрий Свищев высказался насчет продажи пива на стадионах и Fan ID.

– Буквально два дня назад прошло совещание по вопросу возврата пива. Приезжал Александр Алаев с коллегами, обсуждали вопрос возврата пива.

Я им сказал, что нужна четкая позиция РФС, РПЛ, других лиг, заинтересованных в возвращении пива на стадионы. Нужны исследования, подтверждающие, что употребление пива не влечет за собой негативные последствия. Требуется изучение опыта иностранных лиг.

Мы наметили план действий. Нужна активная позиция коллег. Все спрашивают про закон о пиве, но никто не говорит, кто больше всего в этом заинтересован.

Больше заинтересованы потенциальные получатели денег от продажи: и клубы, и лиги. Деньги могут пойти на содержание стадионов, клубов, на развитие детского спорта при клубах.

Понятно, что прописано, куда деньги идут. Непонятно, почему неактивную позицию занимают интересанты. Я проговорил с ним эти моменты. Надеюсь, что они в ближайшее время будут этот вопрос поднимать.

– Есть ли какой-то срок для формирования позиции?

– На следующей неделе мы встречаемся. За это время они поговорят с президентами федераций, руководителями клубов. Вполне вероятно, будет консолидированная позиция всех клубов.

– Обсуждается ли возможная отмена Fan ID, хотя бы для детей?

– С такой инициативой никто не выходил. Может, кто-то это обсуждает, но мне такие инициативы не приходили. Но мы будем готовы рассмотреть любую инициативу по Fan ID, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

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18 комментариев
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Нужно исследование,что Свищёв ничего не употребляет.
+25
0
+25
А ставки не вызывают негативные последствия?
Или имеют положительный эффект для организма - человек и его семья на диету садятся? )
+11
0
+11
А Мельдоний на стадионе можно купить и употребить,как Крушельницкий?
+4
-1
+3
А есть исследования на тему последствий рабочей деятельности Свищева?
+3
0
+3
Ответ David Rigert
Нужно исследование,что Свищёв ничего не употребляет.
Он сам ходячее исследование употребления
+3
-1
+2
Нужны исследования не только по пиву, но и по водке, коньяку и самогону.
Готов стать исследователем.
+2
-1
+1
Ответ David Rigert
Нужно исследование,что Свищёв ничего не употребляет.
Они против этих исследований.
+1
0
+1
Ответ Tollie
Комментарий удален модератором
Не стрёмно употреблять словечки придуманные для душевного спокойствия тарелочниц? ))
+2
-1
+1
Почему меня вот от этого всего, которое годами не решается, и одно и тоже бла бла, бла, встретились, поговорили, бла, бла, бла - уже тошнит....
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Мысленно бьюсь головой об стол.
+2
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ну и какие проблемы... наверняка набрать группу добровольцев для исследования этого препарата большого труда не составит
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А не нужны, случаем, исследования о том, что двухчасовое сидение на стадионе в нашем климате "не влечет за собой негативных последствий"?
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Ответ Tollie
таких исследований нет. пиво - вред и зло, для мужика хуже нет ничего. если только нет цели оскуфиться в 30 лет. облысеть, отрастить брюхо и заиметь обвисшие титьки и висячего змея между ног.
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