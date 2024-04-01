Депутат Свищев: «Нужны исследования, подтверждающие, что употребление пива не влечет негативных последствий. Непонятно, почему неактивную позицию занимают интересанты – клубы и лиги»

Депутат Дмитрий Свищев высказался насчет продажи пива на стадионах и Fan ID.

– Буквально два дня назад прошло совещание по вопросу возврата пива. Приезжал Александр Алаев с коллегами, обсуждали вопрос возврата пива.

Я им сказал, что нужна четкая позиция , , других лиг, заинтересованных в возвращении пива на стадионы. Нужны исследования, подтверждающие, что употребление пива не влечет за собой негативные последствия. Требуется изучение опыта иностранных лиг.

Мы наметили план действий. Нужна активная позиция коллег. Все спрашивают про закон о пиве, но никто не говорит, кто больше всего в этом заинтересован.

Больше заинтересованы потенциальные получатели денег от продажи: и клубы, и лиги. Деньги могут пойти на содержание стадионов, клубов, на развитие детского спорта при клубах.

Понятно, что прописано, куда деньги идут. Непонятно, почему неактивную позицию занимают интересанты. Я проговорил с ним эти моменты. Надеюсь, что они в ближайшее время будут этот вопрос поднимать.

– Есть ли какой-то срок для формирования позиции?

– На следующей неделе мы встречаемся. За это время они поговорят с президентами федераций, руководителями клубов. Вполне вероятно, будет консолидированная позиция всех клубов.

– Обсуждается ли возможная отмена Fan ID, хотя бы для детей?

– С такой инициативой никто не выходил. Может, кто-то это обсуждает, но мне такие инициативы не приходили. Но мы будем готовы рассмотреть любую инициативу по Fan ID, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту .