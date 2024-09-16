Обвиняемый в сексуальном насилии Мир согласился на штраф и двухматчевый бан от «Валенсии». Клуб считает дисциплинарное дело закрытым
Рафа Мир принял наказание от «Валенсии».
Напомним, испанский клуб оштрафовал футболиста и отстранил на две игры в Ла Лиге из-за ситуации, связанной с подозрениями в сексуальном насилии.
Нападающий принял наказание, согласно которому будет вынужден выплатить от 7 до 25 процентов зарплаты. Он присоединится к тренировкам в общей группе на этой неделе, но пропустит матч против «Жироны» 21 сентября.
«Валенсия», как сообщает As со ссылкой на Tribuna Deportiva, считает дисциплинарное дело закрытым, поскольку Мир не стал оспаривать санкции. Форвард хочет урегулировать вопрос с клубом как можно скорее и принять участие в игре с «Осасуной» в следующий вторник.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
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