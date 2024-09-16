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  • «Винисиус считает, что в «Реале» его защищает только Анчелотти. Он теряет поддержку из-за своего поведения». Журналист Меана о вингере
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«Винисиус считает, что в «Реале» его защищает только Анчелотти. Он теряет поддержку из-за своего поведения». Журналист Меана о вингере

В «Реале» недовольны поведением Винисиуса Жуниора.

Об этом рассказал журналист Антон Меана. 

«Прямо сейчас он должен изменить свою манеру поведения, потому что теряет поддержку в клубе из-за своего поведения. Он хорошо подошел к играм в августе, но все изменилось. Сейчас в клубе звучат мнения о том, что ему пора сделать шаг вперед.

Он видел, как клуб защищает его и как его поддерживают партнеры по команде, но внутри клуба им не нравится тот факт, что Винисиус больше не сосредоточен на футболе на 100%, а уделяет больше внимания другим вопросам.

Это правда, что он продолжает совершать результативные действия, но я чувствую беспокойство по поводу того, как развивается ситуация с Вини. Я думал, что это не так уж важно, но в последние недели, общаясь с окружением Винисиуса, я заметил, что он считает, что единственный, кто его защищает в клубе, – это Анчелотти», – сказал Меана. 

Фанаты «Сосьедада» называли Винисиуса «дураком» во время матча с «Реалом». Вингер приложил палец к губам, празднуя гол с пенальти

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
logoКарло Анчелотти
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoВинисиус Жуниор
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