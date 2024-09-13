Анчелотти про критику Мбаппе и Винисиуса: «Она не затрагивает их. Многие забывают, что у них не было предсезонки, они уже улучшили форму»

Карло Анчелотти высказался о критике в адрес Килиана Мбаппе и Винисиуса .

«Мне не кажется, что она затрагивает их, они хорошо тренируются. Мбаппе становится все лучше и лучше.

Многие забывают, что они стартовали 9 августа. Они не смогли провести предсезонку и уже улучшили форму за счет матчей. У них все хорошо и счастливы», – заявил главный тренер «Реала ».