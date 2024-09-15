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  • Фанаты «Сосьедада» называли Винисиуса «дураком» во время матча с «Реалом». Вингер приложил палец к губам, празднуя гол с пенальти
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Фанаты «Сосьедада» называли Винисиуса «дураком» во время матча с «Реалом». Вингер приложил палец к губам, празднуя гол с пенальти

Винисиуса Жуниора вновь оскорбляли во время матча Ла Лиги.

Вчера «Реал Мадрид» обыграл «Реал Сосьедад» на выезде (2:0) в 5-м туре испанского чемпионата. Бразильский вингер открыл счет с пенальти, а затем заработал второй 11-метровый, который реализовал Килиан Мбаппе.

Как сообщает Marca, во время игры болельщики «Реал Сосьедад» скандировали оскорбительные кричалки в адрес Винисиуса, называя его «дураком».

Кроме того, в одном из эпизодов, когда Винисиус был окружен игроками соперника на фланге, кто-то выкрикнул с трибуны: «Пусть он хотя бы разомнется».

Празднуя гол во вчерашнем матче, Винисиус приложил палец к губам, направляясь к трибунам стадиона в Сан-Себастьяне. Экс-форвард «Реала» Предраг Миятович назвал поведение бразильца провокацией.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
болельщики
logoВинисиус Жуниор
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