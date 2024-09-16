Анчелотти о Винисиусе: «Нельзя мириться с тем, что происходит вокруг него. Его пытаются отвлечь, потому что он опасен»
Карло Анчелотти высказался об отношении фанатов в Ла Лиге к Винисиусу Жуниору.
«С тем, что происходит вокруг него с тех пор, как я пришел, невозможно мириться. Я могу понять свист, но подобное поведение ненормально.
Обращайте меньше внимания на молодых игроков и посмотрите на трибуны. Они делают это, потому что он опасен, и пытаются отвлечь его», – сказал главный тренер «Реала».
Фанаты «Сосьедада» называли Винисиуса «дураком» во время матча с «Реалом». Вингер приложил палец к губам, празднуя гол с пенальти
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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