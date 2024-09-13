Анчелотти о зависти Родриго к номинантам на «Золотой мяч»: «Если такое произойдет, я замечу, сейчас в раздевалке «Реала» очень хорошая атмосфера»

Карло Анчелотти высказался о возможной ревности Родриго к другим игрокам «Реала».

«Конечно, если такое произойдет, я замечу, но сейчас мне так не кажется. В раздевалке очень хорошая и здоровая атмосфера.

У таких игроков, как Родриго и Винисиус, теперь больше ответственности. Эти молодые люди уже не так молоды...» – заявил главный тренер «Реала ».

Напомним, ранее Родриго высказал разочарование из-за непопадания в список из 30 игроков, претендующих на «Золотой мяч » в 2024 году.

Из игроков «Мадрида» в список включены Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор , Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль и Антонио Рюдигер.