Анчелотти о зависти Родриго к номинантам на «Золотой мяч»: «Если такое произойдет, я замечу, сейчас в раздевалке «Реала» очень хорошая атмосфера»
Карло Анчелотти высказался о возможной ревности Родриго к другим игрокам «Реала».
«Конечно, если такое произойдет, я замечу, но сейчас мне так не кажется. В раздевалке очень хорошая и здоровая атмосфера.
У таких игроков, как Родриго и Винисиус, теперь больше ответственности. Эти молодые люди уже не так молоды...» – заявил главный тренер «Реала».
Напомним, ранее Родриго высказал разочарование из-за непопадания в список из 30 игроков, претендующих на «Золотой мяч» в 2024 году.
Из игроков «Мадрида» в список включены Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Даниэль Карвахаль и Антонио Рюдигер.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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