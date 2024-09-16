Карвахаль о Винисиусе: «Если кого-то уколоть, пойдет кровь. Его не оставляют в покое – нормально, что он отвечает на оскорбления»
Даниэль Карвахаль высказался о взаимоотношениях Винисиуса с болельщиками в Ла Лиге.
– Что думаете о поведении Винисиуса?
– Мы видим и слышим оскорбления в его адрес. Если кого-то уколоть, у него пойдет кровь. И это нормально, что он отвечает определенным образом. Его не оставляют в покое.
– Вы бы попросили Винисиуса успокоиться?
– Всем очевидна ситуация с Винисиусом и наше мнение по поводу любых оскорблений на расовой почве. Вопрос ясен. Необходимы более строгие протоколы, – сказал защитник «Реала».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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