Карвахаль о Винисиусе: «Если кого-то уколоть, пойдет кровь. Его не оставляют в покое – нормально, что он отвечает на оскорбления»

Даниэль Карвахаль высказался о взаимоотношениях Винисиуса с болельщиками в Ла Лиге.

– Что думаете о поведении Винисиуса?

– Мы видим и слышим оскорбления в его адрес. Если кого-то уколоть, у него пойдет кровь. И это нормально, что он отвечает определенным образом. Его не оставляют в покое.

– Вы бы попросили Винисиуса успокоиться?

– Всем очевидна ситуация с Винисиусом и наше мнение по поводу любых оскорблений на расовой почве. Вопрос ясен. Необходимы более строгие протоколы, – сказал защитник «Реала ».