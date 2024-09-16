Карвахаль о дебюте Мбаппе за «Реал» в ЛЧ: «Он навсегда запомнит это. Не думаю, что это давит на Килиана – у него есть опыт в еврокубках»
Даниэль Карвахаль высказался о предстоящем дебюте Килиана Мбаппе за «Реал» в ЛЧ.
Завтра «Реал» начнет выступление в Лиге чемпионов домашним матчем со «Штутгартом».
«У него есть опыт игры в еврокубках – не думаю, что это давит на него. Завтра он узнает, каково играть за «Реал» в Лиге чемпионов. Уверен, он навсегда это запомнит», – сказал защитник «Реала» на предматчевой пресс-конференции.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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