Пальцев про 1:1 со «Спартаком»: «Играть с ними тяжело, класс игроков сумасшедший, Барко – космос! «Динамо» Махачкала могло брать все три очка»

Валентин Пальцев считает, что махачкалинское «Динамо» могло обыграть «Спартак».

Встреча команд в 8-м туре Мир РПЛ завершилась вничью (1:1).

«Считаю, что по такой игре мы могли забрать все три очка со «Спартаком ». Мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно.

Класс игроков «Спартака» сумасшедший. Барко в центре поля – просто космос! В остальном: организованная команда, комбинированный футбол, очень тяжело с ними играть. Атмосфера на матче была космос!» – сказал защитник «Динамо » Махачкала.

У «Спартака» худший день в атаке, забили себе сами. 1 очко за 2 матча с Махачкалой