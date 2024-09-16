Пальцев про 1:1 со «Спартаком»: «Играть с ними тяжело, класс игроков сумасшедший, Барко – космос! «Динамо» Махачкала могло брать все три очка»
Валентин Пальцев считает, что махачкалинское «Динамо» могло обыграть «Спартак».
Встреча команд в 8-м туре Мир РПЛ завершилась вничью (1:1).
«Считаю, что по такой игре мы могли забрать все три очка со «Спартаком». Мы скорее потеряли два очка, чем приобрели одно.
Класс игроков «Спартака» сумасшедший. Барко в центре поля – просто космос! В остальном: организованная команда, комбинированный футбол, очень тяжело с ними играть. Атмосфера на матче была космос!» – сказал защитник «Динамо» Махачкала.
У «Спартака» худший день в атаке, забили себе сами. 1 очко за 2 матча с Махачкалой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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