«Игроков «Спартака» били нещадно, Кукуян разводил руками. Это бандитизм со стороны «Динамо». А потом буду читать, что эпизоды рассматривала комиссия. Да пошла ты, комиссия!» Ловчев о матче РПЛ

Евгений Ловчев считает игру «Динамо» Махачкала грубой.

«Футболистов «Спартака» били просто нещадно, Кукуян при этом находился просто рядом и разводил руками. Судья должен оберегать игроков, а здесь происходил бандитизм со стороны футболистов «Динамо».

Хотел бы, чтобы Кукуян оказался на месте футболистов красно‑белых и его так же хлестали. А потом буду читать, что эти эпизоды рассматривала какая‑то комиссия. Да пошла ты, комиссия!» – заявил бывший защитник «Спартака».

У «Спартака» худший день в атаке, забили себе сами. 1 очко за 2 матча с Махачкалой