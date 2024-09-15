«Игроков «Спартака» били нещадно, Кукуян разводил руками. Это бандитизм со стороны «Динамо». А потом буду читать, что эпизоды рассматривала комиссия. Да пошла ты, комиссия!» Ловчев о матче РПЛ
Евгений Ловчев считает игру «Динамо» Махачкала грубой.
«Футболистов «Спартака» били просто нещадно, Кукуян при этом находился просто рядом и разводил руками. Судья должен оберегать игроков, а здесь происходил бандитизм со стороны футболистов «Динамо».
Хотел бы, чтобы Кукуян оказался на месте футболистов красно‑белых и его так же хлестали. А потом буду читать, что эти эпизоды рассматривала какая‑то комиссия. Да пошла ты, комиссия!» – заявил бывший защитник «Спартака».
У «Спартака» худший день в атаке, забили себе сами. 1 очко за 2 матча с Махачкалой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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