У «Спартака» худший день в атаке, забили себе сами. 1 очко за 2 матча с Махачкалой

Минимум ударов и xG.

«Спартак» и со второй попытки не выиграл у махачкалинского «Динамо» – 1:1 на выезде сложились за первый тайм.

Москвичи приуныли в атаке.

Угальде забил еще – уже 5-й мяч в РПЛ. Но вот Литвинов срезал в свои

Было впечатление, что «Спартак» быстро забирает матч под контроль: на 20-й минуте быстро вернули себе мяч после стандарта, за счет Срджана Бабича перегрузили правую сторону, там Хесус Медина в падении успел сделать пас от лицевой после заброса, а Манфред Угальде удачно сложился и пробил головой там, где можно было и ногой.

У костариканца пять голов в восьми турах Мир РПЛ. Больше забил только Максим Глушенков – семь мячей, у Алексея Батракова из «Локо» столько же.

Правда, вел «Спартак» не так уж долго: через 17 минут Руслан Литвинов переправил в свои прострел махачкалинца Уссема Мрезигу. Это случайность, спартаковский защитник не очень ловко попытался прервать пас на Никиту Глушкова. Момент не выглядел стопроцентов голевым: есть впечатление, что и Александр Максименко вполне мог сыграть в этот мяч. Но у вратаря не осталось никаких шансов среагировать.

«Спартак» пропустил в первом тайме – такого в РПЛ-2024/25 еще не случалось.

Вообще москвичи разочаровали в атаке: например, было всего два удара за первый тайм (при четырех у «Динамо»). Эсекиэль Барко сильно потерял в яркости – снова пропал против выстроенной обороны.

Opta после игры пригвоздила: это был худший матч «Спартака» в сезоне РПЛ по ударам (13), ударам в створ (1) и ожидаемым голам (0,92 xG) .

«Спартак» уже получал от динамовцев в Кубке. В лиге откатились на пятое место

У «Спартака» только одна победа в четырех матчах. Неудачная серия – с двумя играми против «Динамо» Мх. В конце августа неожиданно проиграли им в Кубке России – 0:1, когда все решил спорный пенальти. Итого лишь одно очко суммарно за два выезда: кубковый и в чемпионате.

Тогда, кстати, динамовцы прервали шестиматчевую сухую серию москвичей – лучшую в XXI веке. Теперь «Спартак» пропустил впервые за шесть матчей РПЛ – и снова от «Динамо», неприятного соперника с крепкой защитой.

Спартаковцы откатились на пятое место, до лидирующего «Зенита» уже пять очков.

Станковичу нужно вскрывать автобусы, чтобы «Спартак» боролся за чемпионство.

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Фото: РИА Новости /лексей Филиппов; vk.com/fcsm_official