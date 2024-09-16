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  • Мангаш после 1:1 с «Динамо» Махачкала: «Спартак» играл против команды настоящих бойцов, хочу похвалить их. Сложный матч, сложное поле»
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Мангаш после 1:1 с «Динамо» Махачкала: «Спартак» играл против команды настоящих бойцов, хочу похвалить их. Сложный матч, сложное поле»

Рикарду Мангаш назвал игроков махачкалинского «Динамо» настоящими бойцами.

В воскресенье в рамках 8‑го тура Мир РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с клубом из Дагестана (1:1). 

– Что можешь сказать об игре? Не давила ли атмосфера на команду? В Махачкале всегда поддерживают очень ярко и агрессивно.

– Мы хотели сегодня победить, это точно. Но получился сложный матч, сложное поле. Мы играли против команды настоящих бойцов, хочу похвалить их. Надеюсь, что в следующий раз удача будет на нашей стороне. Сегодня, повторюсь, мы должны были победить.

Действительно, я могу играть на многих позициях. У меня нет какой‑то любимой из них. Готов сыграть на той, на которой необходимо тренеру и команде. Мы с ним это не обсуждали. Все просто, он меня знает, где скажет играть, там и буду играть, – сказал португальский защитник красно-белых. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoМатч ТВ
logoРикарду Мангаш
logoДинамо Махачкала
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