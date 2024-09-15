Станкович про 1 удар «Спартака» в створ: «Хотели сыграть в атаку, делали атакующий состав – не получилось. Я ожидал большего. Похвалю «Динамо», боевая команда»

Деян Станкович похвалил «Динамо» Махачкала после ничьей (1:1).

– Сегодня хотели сыграть в атаку, открыть счет поскорее. И нам это удалось. Мы забили первыми, но не удалось додержать счет. Мы подумали, что сделали дело. Нужно отдать должное сопернику, это волевая игра. Но, если что, я бы сделал тот же самый выбор.

– Всего один удар в створ. В чем проблема?

– Я ожидал большего. Мы делали атакующий состав, хотели больше давления, но да, не получилось.

– Какой совет дали Николсону перед выходом?

– Я ему говорил, какую позицию занимать, какое место нужно занимать в штрафной, все время быть в движении.

Еще раз похвалю «Динамо ». Это боевая команда, которая борется до конца и везде. Каждый футболист играет эпизод, как будто он последний в жизни. Они агрессивны, да, иногда на грани фола, но это футбол, – отметил главный тренер «Спартака ».