Станкович про 1 удар «Спартака» в створ: «Хотели сыграть в атаку, делали атакующий состав – не получилось. Я ожидал большего. Похвалю «Динамо», боевая команда»
– Сегодня хотели сыграть в атаку, открыть счет поскорее. И нам это удалось. Мы забили первыми, но не удалось додержать счет. Мы подумали, что сделали дело. Нужно отдать должное сопернику, это волевая игра. Но, если что, я бы сделал тот же самый выбор.
– Всего один удар в створ. В чем проблема?
– Я ожидал большего. Мы делали атакующий состав, хотели больше давления, но да, не получилось.
– Какой совет дали Николсону перед выходом?
– Я ему говорил, какую позицию занимать, какое место нужно занимать в штрафной, все время быть в движении.
Еще раз похвалю «Динамо». Это боевая команда, которая борется до конца и везде. Каждый футболист играет эпизод, как будто он последний в жизни. Они агрессивны, да, иногда на грани фола, но это футбол, – отметил главный тренер «Спартака».
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