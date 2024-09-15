Тренер «Акрона» Тедеев о дебюте Дзюбы: «Он объединял всю страну перед чемпионатом мира. Артем должен быть на поле, он добавил много правильных действий»
Заур Тедеев прокомментировал дебют Артема Дзюбы за «Акрон».
Клуб из Тольятти в домашнем матче 8‑го тура Мир РПЛ обыграл «Химки» со счетом 3:0. Третий мяч в компенсированное время забил Владимир Хубулов, воспользовавшись передачей Артема Дзюбы.
– Как оцените дебют Дзюбы?
– Этот футболист собирал всю страну и объединял перед чемпионатом мира. Как я могу рассчитывать на него не как на лидера? Дзюба должен быть на поле. Он своим выходом добавил очень много правильных действий. И как лидер он в некоторых эпизодах взял инициативу на себя. Внес конкретику, это очень важно.
А тот пас, который он отдал… Девять нападающих из десяти пробили бы по воротам. Тем более, мы все знаем ситуацию с рекордами. Желаю ему все эти рекорды побить, – главный тренер «Акрона».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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