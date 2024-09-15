Сразу ассист Дзюбы: не пожадничал в стиле Роналду. Цель рядом – 100 голевых

Его «Акрон» выиграл 3:0.

Артем Дзюба сразу дал пользу «Акрону» – сделал голевую в конце матча с «Химками», поучаствовал в разгроме (3:0).

«С Хубуловым скентовались сразу, команда хорошая». Дзюба доволен

Дзюба появился на 64-й минуте – «Акрон» уже вел 2:0 благодаря Солтмураду Бакаеву и Стефану Лончару: у обоих гол и ассист.

Артем сверкнул после 90-й. Другой новичок «Акрона» Жилсон Беншимол обокрал Александра Филина в штрафной «Химок», Дзюба подхватил мяч, мог забивать сам, но покатил Владимиру Хубулову – 3:0, «Акрон» выдал лучший матч в Мир РПЛ. Хубулов только вышел на поле – и сразу гол.

«Всегда говорю, что получаю удовольствие от голевых передач не меньше, чем от забитых голов, – сказал Дзюба после игры. – Я хорошо отобрал мяч, мог забивать, но на паузе покатил мяч. С Хубуловым скентовались сразу, команда хорошая, приятная, дружная. Партнер был в более выгодной позиции, поделился с ним мячом, а мне пас в копилочку».

Еще Артем признался, что перед согласием на Тольятти провел бессонную ночь – взвешивал. И решил, что не может упустить шанс пошуметь.

Тоже подумали про Роналду и его ассист Бруну? Что-то есть?

Дзюба любит отдавать голевые ради приятной цели.

«Когда был в Турции, увидел статью, что Димитри Пайет в «Марселе» забил 100 мячей и отдал 100 голевых. Одной из моих целей стало отдать голевые, – рассказал Дзюба в прошлогоднем интервью «Матчу». – Я всегда был командным игроком, меня не то что задевает, но мне неприятно слышать, когда люди говорят, что мне важнее забить, чем команда выиграет. Люди врут, не зная меня».

Дзюба насобирал за карьеру 217 голов и 117 ассистов – выполнил цель с запасом. А вот в РПЛ можно еще постараться – теперь 96 голевых, до круглой цифры совсем немного.

Таким отношением к пасам Дзюба похож на Криштиану Роналду – звезда сборной Португалии тоже не против отдать ассист, хотя заточен под голы. Роналду не жадничал в матче чемпионата Европы с Турцией. Оказался с мячом в штрафной, а слева бежал Бруну Фернандеш.

Криш мог забить сам, но вместо этого сделал пас на 3:0 – даже счет такой же. Да, конечно, Дзюбе было бы не так легко пробить и забить самому, перед ним был защитник, пространства гораздо меньше. Но никто и не говорит, что момент «Акрона» – копия. Просто ассоциация возникла.

Дзюба результативен, «Акрон» впервые громит соперника. Артем нашел седьмую команду в РПЛ – старт заметный.

Агент Дзюбы зол на комментатора скандального матча с пинком. Просил публично извиниться – за что?

Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox/Getty Images; matchtv.ru /скриншот видеотрансляции