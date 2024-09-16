Тренер «Зенита» Оливейра о слухах про нежелание игроков сидеть рядом с Соболевым: «Это смешно! Не помню, с кем он сидит, но рядом со всеми, общается со всеми»
В начале сентября сообщалось, что несколько россиян из состава «Зенита» отказались сидеть рядом с форвардом Александром Соболевым в раздевалке команды.
27-летний нападающий перешел в петербургский клуб из «Спартака».
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«Конечно, поддержали Соболева. Это наш игрок, он готов помочь команде, мы все поддерживаем его. У нас один коллектив, который всегда хочет добываться максимальный результат».
О слухах про нежелание партнеров сидеть рядом с ним в раздевалке
«Это смешно, даже ответить нечего! Не помню, с кем он сидит, но рядом со всеми, общается со всеми», – объяснил Вильям Оливейра.
Несколько россиян из «Зенита» не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. Отказ был скорее шутливым, конфликта нет («Чемпионат»)
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