«Выдумки жалких ничтожных людишек. С такими в чистом поле срать не сяду». Реакция Медведева на инсайд про Соболева 🤯

С неверной отсылкой к Бродскому.

Трансфер Александра Соболева в «Зенит» продолжает поджигать. Теперь огненную цитату для «РБ Спорт» выдал председатель правления петербуржцев Александр Медведев – после инсайда «Чемпионата» о шуточном (или нет?) конфликте в команде.

«[Это выдумки]» жалких ничтожных людишек, про которых лауреат Нобелевской премии по литературе Бродский писал, что с такими «в чистом поле срать не сяду» .

На что отреагировал Медведев? Некоторые игроки «Зенита» якобы отказались сидеть рядом с Соболевым

Ранее «Чемпионат» со ссылкой на два источника сообщил, что несколько россиян из «Зенита» не захотели сидеть рядом с Соболевым в раздевалке. При этом третий собеседник подтвердил, что разговор о местах в раздевалке был, но отказ сидеть рядом с Соболевым носил скорее шутливый характер, а о серьезном конфликте речи сейчас нет.

Медведев в разговоре со Sport24 отреагировал довольно спокойно: «У команды три дня выходных. Проблем в раздевалке нет, быть не может и не будет». А вот в беседе с «РБ Спорт» сдерживаться не стал.

Ой, Медведев неверно процитировал Бродского

Главная часть выступления Медведева – ссылка на «лауреата Нобелевской премии по литературе» Иосифа Бродского. Правда, есть нюанс: про поле он ничего не писал.

Вероятно, Медведев хотел сослаться на поэму 1986 года «Представление», в которой Бродский жестоко высмеивает обстановку в СССР. Там есть такие строки:

«Входят строем пионеры, кто – с моделью из фанеры,

кто – с написанным вручную содержательным доносом.

С того света, как химеры, палачи-пенсионеры

одобрительно кивают им, задорным и курносым,

что врубают «Русский бальный» и вбегают в избу к тяте

выгнать тятю из двуспальной, где их сделали, кровати.

Что попишешь? Молодежь.

Не задушишь, не убьешь.

«Харкнул в суп, чтоб скрыть досаду».

«Я с ним рядом срать не сяду».

«А моя, как та мадонна,

не желает без гондона».

Поэма пестрит обсценной лексикой и грубыми образами. Почти каждая строфа начинается со слова «входит» – так создается эффект театральной постановки. Декорации и действующие лица сменяются один за другим, и в этом фарсе читатель узнает просторы страны, которую Бродский покинул еще в 1972-м.

А что за выражение использовал Медведев?

Фразу «На одном поле срать не сяду» Медведев, конечно, не выдумал.

Оно кодифицировано – например, есть и в Большом словаре русских поговорок Валерия Мокиенко и Татьяны Никитиной, изданном в 2007-м, и в Словаре разговорных выражений Валерия Белянина и Ирины Бутенко, который вышел в 1994-м.

Выражение помечено как «просторечное», «грубое» и «вульгарное». Употребляется оно в адрес «человека, с которым не хочется иметь никакого дела, никаких контактов».

Кстати, в словарях примеров употребления почти нет. Теперь – появился.

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А что Соболев раньше говорил о «Зените»?

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Нестеров