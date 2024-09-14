«Оскорбления Соболева не красят болельщиков «Спартака». Ненависть — негативная эмоция, которая разрушает человека». Рианчо о форварде «Зенита»
Рауль Рианчо осудил оскорбления в адрес Александра Соболева после его перехода в «Зенит».
«Оскорбления Соболева не красят болельщиков «Спартака». Никогда не нужно опускаться до оскорблений.
Ненависть — негативная эмоция, которая разрушает человека», — сказал бывший тренер «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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