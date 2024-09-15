Мангаш о переходе в «Спартак»: «Самый большой клуб в России, невозможно было сказать «нет»

Рикарду Мангаш заявил, что не смог отказать самому большому клубу в России.

«Спартак » объявил о подписании двухлетнего контракта с португальским защитником 10 сентября. Ранее игрок выступал за «Виторию Гимараэш».

В воскресенье Мангаш дебютировал за «Спартак» в матче против махачкалинского «Динамо» (1:1).

«Станкович известен по всему миру. И как тренер, и как игрок. Очень впечатляющая личность.

Ну, а «Спартак» – самый большой клуб в России. Невозможно было сказать «нет», – сказал Мангаш .