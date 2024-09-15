Мангаш о переходе в «Спартак»: «Самый большой клуб в России, невозможно было сказать «нет»
Рикарду Мангаш заявил, что не смог отказать самому большому клубу в России.
«Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с португальским защитником 10 сентября. Ранее игрок выступал за «Виторию Гимараэш».
В воскресенье Мангаш дебютировал за «Спартак» в матче против махачкалинского «Динамо» (1:1).
«Станкович известен по всему миру. И как тренер, и как игрок. Очень впечатляющая личность.
Ну, а «Спартак» – самый большой клуб в России. Невозможно было сказать «нет», – сказал Мангаш.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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