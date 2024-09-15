Хлусевич об 1:1 с «Махачкалой»: «Нелепый автогол. «Спартак» был ближе к победе, наверное. Поле тяжеловатое и мягкое, но спокойно можно было играть»
Даниил Хлусевич заявил, что «Спартак» пропустил нелепый автогол.
В рамках 8‑го тура Мир РПЛ красно-белые на выезде сыграли вничью с «Динамо» Махачкала (1:1). Хозяева сравняли счет после автогола Руслана Литвинова в первом тайме.
– Что можешь сказать по игре? После первых 20 минут что случилось?
– Мы не сели низко, просто в моменте так случилось, продолжали играть. Нелепый автогол. Первый тайм был весь из моментов.
Наверное, мы были ближе к победе. Разберем игру. Поле было тяжеловатое и мягкое, но спокойно можно было играть.
– Второй раз с «Махачкалой» неудовлетворительный результат. С чем это связано?
– Раз не выиграли, есть сложности. Надо разбираться.
– Доволен ли ты своим игровым временем?
– Конечно, хочется играть всегда и как можно больше, – сказал защитник «Спартака».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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