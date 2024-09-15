Станкович про 1:1 с «Динамо» Махачкала: «Спартак» бился и боролся, но не победил. Мы сделали самое сложное, открыли счет, но не смогли сохранить результат»

У Деяна Станковича нет претензий к «Спартаку» после ничьей с «Динамо» Махачкала.

Матч 8-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.

«Нужно отдать должное «Динамо », поздравляю эту команду. Сегодня был сложный матч, с большим количеством борьбы, соперник провел игру агрессивно.

Мы сделали самое сложное, забили мяч и открыли счет, но не смогли сохранить результат. Нам не удалось игру направить так, как нужно. В итоге имеем ничью, но что поделать, идем дальше.

В целом сегодня игра пошла по определенному пути, мы бились и боролись, но не добились победы. Ребята отдались полностью на поле, их упрекнуть не в чем», – заявил главный тренер «Спартака ».