Станкович про 1:1 с «Динамо» Махачкала: «Спартак» бился и боролся, но не победил. Мы сделали самое сложное, открыли счет, но не смогли сохранить результат»
У Деяна Станковича нет претензий к «Спартаку» после ничьей с «Динамо» Махачкала.
Матч 8-го тура Мир РПЛ завершился со счетом 1:1.
«Нужно отдать должное «Динамо», поздравляю эту команду. Сегодня был сложный матч, с большим количеством борьбы, соперник провел игру агрессивно.
Мы сделали самое сложное, забили мяч и открыли счет, но не смогли сохранить результат. Нам не удалось игру направить так, как нужно. В итоге имеем ничью, но что поделать, идем дальше.
В целом сегодня игра пошла по определенному пути, мы бились и боролись, но не добились победы. Ребята отдались полностью на поле, их упрекнуть не в чем», – заявил главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
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