Бензема забил три гола «Аль-Вахде» – два с пасов Бергвейна. Форвард «Аль-Иттихада» вышел на 2-е место в списке бомбардиров лиги после Митровича

Карим Бензема вышел на второе место в списке бомбардиров саудовской лиги.

Форвард «Аль-Иттихада » сделал хет-трик в матче 3-го тура против «Аль-Вахды» (7:1).

Два мяча француз забил с передач Стевена Бергвейна , присоединившегося к саудовскому клубу в этом месяце.

В бомбардирской гонке Бензема уступает только Александару Митровичу. У серба из «Аль-Хилаля » 6 голов против 4 у Карима.

У Криштиану Роналду из «Аль-Насра » 2 гола.

Стевен Бергвейн: «Могу заверить Кумана, что в саудовской лиге конкуренция выше, чем в Нидерландах. Лапорт, отыграв там год, стал чемпионом Европы»