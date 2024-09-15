Бензема забил три гола «Аль-Вахде» – два с пасов Бергвейна. Форвард «Аль-Иттихада» вышел на 2-е место в списке бомбардиров лиги после Митровича
Карим Бензема вышел на второе место в списке бомбардиров саудовской лиги.
Форвард «Аль-Иттихада» сделал хет-трик в матче 3-го тура против «Аль-Вахды» (7:1).
Два мяча француз забил с передач Стевена Бергвейна, присоединившегося к саудовскому клубу в этом месяце.
В бомбардирской гонке Бензема уступает только Александару Митровичу. У серба из «Аль-Хилаля» 6 голов против 4 у Карима.
У Криштиану Роналду из «Аль-Насра» 2 гола.
Стевен Бергвейн: «Могу заверить Кумана, что в саудовской лиге конкуренция выше, чем в Нидерландах. Лапорт, отыграв там год, стал чемпионом Европы»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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