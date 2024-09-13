Андрей Канчельскис: «Чемпионат шейхов скоро лопнет. Покупая Роналду под 40 лет, они не развиваются. Лишь Англия, Германия, Франция, Испания – центры притяжения футбольных талантов»
– Каковы шансы традиционных футбольных держав против стран, которые делают ставку на быстрый прогресс в футболе, таких как США и Саудовская Аравия?
– Какой прогресс в футболе у Саудовской Аравии, если они берут себе игроков, у которых уже закат карьеры? Они не развиваются, покупая Роналду под 40 лет. Никакого прогресса у них нет. Скоро закончат с футболом, и не будет там его. Потому что это не футбольная страна и никогда не была ею.
Это временное явление, чистый пиар и деньги. Шейхам захотелось показать, что могут пригласить к себе Бензема. Их чемпионат – мыльный пузырь, который скоро лопнет. По мне, МЛС сильнее чемпионата Саудовской Аравии.
Есть только четыре страны, которые являются центром притяжения футбольных талантов: Англия, Германия, Франция, Испания – страны, которые могут давать результаты, – сказал экс-игрок сборной России.
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