Вратарь «Махачкалы» Волк об 1:1: «Мы были ближе к победе, нам не повезло. «Спартак» – сильная команда, но мы тоже не ребята с улицы»
Давид Волк заявил, что «Махачкала» в матче со «Спартаком» заслуживала победы.
Встреча 8-го тура Мир РПЛ завершилась вничью со счетом 1:1.
«Мы были ближе к победе и хотели победить, но счет на табло. Мы много сделали для победы, но нам не повезло. Где‑то были не так конкретны.
«Спартак» сильная команда, показывают это в каждом матче. Но мы тоже не ребята с улицы. Мы тренируемся каждый день, чтобы выходить и выдавать такие матчи со «Спартаком», – сказал вратарь «Махачкалы».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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