Вратарь «Махачкалы» Волк об 1:1: «Мы были ближе к победе, нам не повезло. «Спартак» – сильная команда, но мы тоже не ребята с улицы»

Давид Волк заявил, что «Махачкала» в матче со «Спартаком» заслуживала победы.

Встреча 8-го тура Мир РПЛ завершилась вничью со счетом 1:1.

«Мы были ближе к победе и хотели победить, но счет на табло. Мы много сделали для победы, но нам не повезло. Где‑то были не так конкретны.

«Спартак» сильная команда, показывают это в каждом матче. Но мы тоже не ребята с улицы. Мы тренируемся каждый день, чтобы выходить и выдавать такие матчи со «Спартаком », – сказал вратарь «Махачкалы ».