У «Спартака» 1 победа в 4 последних матчах
«Спартак» одержал лишь одну победу в последних четырех матчах.
Команда Деяна Станковича сегодня сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» в 8-м туре Мир РПЛ – 1:1.
27 августа красно-белые уступили клубу из Дагестана в Фонбет Кубке России – 0:1. Также в последние недели у «Спартака» были ничья с «Зенитом» (0:0) и победа над «Рубином» (1:0).
Следующий соперник московского клуба – «Крылья Советов». Встреча состоится 19 сентября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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