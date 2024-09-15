У «Спартака» 1 победа в 4 последних матчах

«Спартак» одержал лишь одну победу в последних четырех матчах.

Команда Деяна Станковича сегодня сыграла вничью с махачкалинским «Динамо » в 8-м туре Мир РПЛ – 1:1.

27 августа красно-белые уступили клубу из Дагестана в Фонбет Кубке России – 0:1. Также в последние недели у «Спартака » были ничья с «Зенитом» (0:0) и победа над «Рубином» (1:0).

Следующий соперник московского клуба – «Крылья Советов». Встреча состоится 19 сентября.