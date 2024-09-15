  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
74

У «Спартака» 1 победа в 4 последних матчах

«Спартак» одержал лишь одну победу в последних четырех матчах.

Команда Деяна Станковича сегодня сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» в 8-м туре Мир РПЛ – 1:1.

27 августа красно-белые уступили клубу из Дагестана в Фонбет Кубке России – 0:1. Также в последние недели у «Спартака» были ничья с «Зенитом» (0:0) и победа над «Рубином» (1:0).

Следующий соперник московского клуба – «Крылья Советов». Встреча состоится 19 сентября.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат России. «Спартак» упустил победу над «Динамо» Махачкала, «Динамо» Москва обыграло «Ахмат», «Акрон» разгромил «Химки»
222138 минут назад
«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала – 1:1. Угальде забил, Литвинов срезал мяч в свои ворота
18242 минуты назад
У «Спартака» 2 удара по воротам и 1 в створ в первом тайме – вдвое меньше, чем у «Динамо» Махачкала
32сегодня, 16:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Экс-арбитр Итурральде поддержал отмену пенальти в ворота «Барселоны»: «Мяч отскочил в руку Иньиго от партнера. Судья следовал правилам»
17 минут назад
Вратарь «Махачкалы» Волк об 1:1: «Мы были ближе к победе, нам не повезло. «Спартак» – сильная команда, но мы тоже не ребята с улицы»
1511 минут назад
«Спартак» отстал от «Зенита» на 5 очков после 8 туров Мир РПЛ и идет на 5-м месте
2522 минуты назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Монцы», «Наполи» забил 4 гола «Кальяри», «Рома» пропустила на 96-й от «Дженоа»
7334 минуты назад
Чемпионат России. «Спартак» упустил победу над «Динамо» Махачкала, «Динамо» Москва обыграло «Ахмат», «Акрон» разгромил «Химки»
222138 минут назад
«Спартак» сыграл вничью с «Динамо» Махачкала – 1:1. Угальде забил, Литвинов срезал мяч в свои ворота
18242 минуты назад
У Лукаку два ассиста и гол в матче с «Кальяри», форвард «Наполи» забивает во второй игре за клуб подряд. У Хвичи 1+1
1347 минут назад
Аканджи о графике матчей: «Может, завершу карьеру в 30! Если «Ман Сити» дойдет до финала клубного ЧМ – через три недели Суперкубок Англии. А когда отдыхать?»
1057 минут назад
Чемпионат Англии. «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм», «Ньюкасл» одержал волевую победу над «Вулвс»
625сегодня, 17:28
«Ман Сити» лидирует в АПЛ с 12 очками после 4 туров, у «Арсенала» и «Ньюкасла» по 10 баллов, у «Ливерпуля» и «Виллы» – по 9. «МЮ» – 10-й с 6 очками
9сегодня, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Акрона» Тедеев о дебюте Дзюбы: «Он объединял всю страну перед чемпионатом мира. Артем должен быть на поле, он добавил много правильных действий»
318 минут назад
У «Спартака» 1 удар в створ в матче с «Махачкалой». Общий счет ударов – 10:7 в пользу красно-белых
320 минут назад
«Атлетико» – «Валенсия». Галлахер, Гризманн и Серлот играют. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
27 минут назад
«Монца» – «Интер». Мхитарян, Лаутаро и Тюрам в старте. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
633 минуты назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема принимает «Аль-Вахду»
3735 минут назадLive
LEON Вторая лига А. «Кубань» победила «Ленинградец», «Калуга» сыграла вничью с курским «Авангардорм»
37 минут назад
Фанат «Сосьедада» погиб у стадиона перед игрой с «Реалом», упав с лестницы и ударившись головой. Полиция завела дело
240 минут назад
Педри об удалении Феррана: «Такой же фол был у Сисса на мне в матче с «Райо», но его не удалили. Где-то дают красную, где-то – нет»
956 минут назад
Чемпионат Германии. «Вердер» победил «Майнц» в гостях, «Санкт-Паули» уступил «Аугсбургу»
55сегодня, 17:26
Гари Невилл: «Арсенал» играет как команда с несколькими титулами. Мы критиковали его за наивность последние 10-12 лет, но сейчас видим совершенно обратное»
7сегодня, 17:15