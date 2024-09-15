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  • У «Спартака» 1 удар в створ в матче с «Махачкалой». Общий счет ударов – 10:7 в пользу красно-белых
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У «Спартака» 1 удар в створ в матче с «Махачкалой». Общий счет ударов – 10:7 в пользу красно-белых

«Спартак» и «Динамо» Махачкала нанесли практически равное количество ударов.

Встреча 8-го тура Мир РПЛ завершилась вничью (1:1).

Согласно данным лиги, «Спартак» пробил по воротам соперника 10 раз, «Махачкала» – 7.

По ударам в створ перевес у «Динамо» – 2:1.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал РПЛ
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Махачкала
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