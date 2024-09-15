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  • Педри об удалении Феррана: «Такой же фол был у Сисса на мне в матче с «Райо», но его не удалили. Где-то дают красную, где-то – нет»
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Педри об удалении Феррана: «Такой же фол был у Сисса на мне в матче с «Райо», но его не удалили. Где-то дают красную, где-то – нет»

Педри прокомментировал удаление Феррана Торреса.

«Барселона» разгромила «Жирону» со счетом 4:1 в 5-м туре Ла Лиги. На 44-й минуте защитник «блауграны» Алекс Бальде сыграл головой в момент верховой борьбы во вратарской, и мяч попал в руку Иньиго Мартинеса. Главный арбитр Алехандро Муньис сперва назначил 11-метровый, но после вмешательства ВАР изменил свое решение.

На 86-й минуте нападающий «Барсы» Ферран Торрес получил красную карточку за фол на Ясере Асприлье

«Это такой же фол, какой был у Сисса на мне в матче против «Райо», но его тогда не удалили. Надо будет посмотреть повтор, но иногда бывает, что в одинаковых эпизодах где-то дают красную, а где-то – нет».

Об отмененном пенальти в ворота «Барсы»

«Я сказал судье, что мяч пришел от Бальде, если мяч отскочил от партнера по команде, пенальти не назначается, так нам объяснили», – сказал полузащитник «Барселоны».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoсудьи
logoРайо Вальекано
logoЖирона
logoПате Сисс
logoФерран Торрес
logoПедри
logoАлекс Бальде
logoЯсер Асприлья
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