Педри об удалении Феррана: «Такой же фол был у Сисса на мне в матче с «Райо», но его не удалили. Где-то дают красную, где-то – нет»
«Барселона» разгромила «Жирону» со счетом 4:1 в 5-м туре Ла Лиги. На 44-й минуте защитник «блауграны» Алекс Бальде сыграл головой в момент верховой борьбы во вратарской, и мяч попал в руку Иньиго Мартинеса. Главный арбитр Алехандро Муньис сперва назначил 11-метровый, но после вмешательства ВАР изменил свое решение.
На 86-й минуте нападающий «Барсы» Ферран Торрес получил красную карточку за фол на Ясере Асприлье.
«Это такой же фол, какой был у Сисса на мне в матче против «Райо», но его тогда не удалили. Надо будет посмотреть повтор, но иногда бывает, что в одинаковых эпизодах где-то дают красную, а где-то – нет».
Об отмененном пенальти в ворота «Барсы»
«Я сказал судье, что мяч пришел от Бальде, если мяч отскочил от партнера по команде, пенальти не назначается, так нам объяснили», – сказал полузащитник «Барселоны».
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