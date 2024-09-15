Педри об удалении Феррана: «Такой же фол был у Сисса на мне в матче с «Райо», но его не удалили. Где-то дают красную, где-то – нет»

Педри прокомментировал удаление Феррана Торреса.

«Барселона » разгромила «Жирону» со счетом 4:1 в 5-м туре Ла Лиги . На 44-й минуте защитник «блауграны» Алекс Бальде сыграл головой в момент верховой борьбы во вратарской, и мяч попал в руку Иньиго Мартинеса. Главный арбитр Алехандро Муньис сперва назначил 11-метровый, но после вмешательства ВАР изменил свое решение.

На 86-й минуте нападающий «Барсы» Ферран Торрес получил красную карточку за фол на Ясере Асприлье .

«Это такой же фол, какой был у Сисса на мне в матче против «Райо», но его тогда не удалили. Надо будет посмотреть повтор, но иногда бывает, что в одинаковых эпизодах где-то дают красную, а где-то – нет».

Об отмененном пенальти в ворота «Барсы»

«Я сказал судье, что мяч пришел от Бальде, если мяч отскочил от партнера по команде, пенальти не назначается, так нам объяснили», – сказал полузащитник «Барселоны».