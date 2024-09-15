Флик о 4:1 с «Жироной»: «Барселона» здорово начала игру и заслужила победу. Мы в хорошей форме, нельзя останавливаться»
«Тяжелый матч, «Жирона» играла очень хорошо. Но мы здорово начали игру и, думаю, заслужили победу.
Мы усердно тренируемся, хорошо готовимся к каждой игре. Надо двигаться вперед шаг за шагом, но мы хотим побеждать. Мы в хорошей форме и должны продолжать в том же духе. Нельзя останавливаться.
Ламин Ямаль внес решающий вклад. Он очень хорошо прессингует, а это очень важно. Важно, чтобы все игроки атаки прессинговали. Такое сочетание таланта и прессинга нам на пользу. Ламин сыграл очень хорошо, а мы умело воспользовались своими моментами.
Нас ждет игра против «Монако», мы будем играть каждые три дня – будет непросто.
Надеюсь, что Ольмо в порядке, потому что он в хорошей форме. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.
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