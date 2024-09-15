Флик о 4:1 с «Жироной»: «Барселона» здорово начала игру и заслужила победу. Мы в хорошей форме, нельзя останавливаться»

Ханс-Дитер Флик отметил Ламина Ямаля, дважды забившего «Жироне» (4:1).

«Тяжелый матч, «Жирона » играла очень хорошо. Но мы здорово начали игру и, думаю, заслужили победу.

Мы усердно тренируемся, хорошо готовимся к каждой игре. Надо двигаться вперед шаг за шагом, но мы хотим побеждать. Мы в хорошей форме и должны продолжать в том же духе. Нельзя останавливаться.

Ламин Ямаль внес решающий вклад. Он очень хорошо прессингует, а это очень важно. Важно, чтобы все игроки атаки прессинговали. Такое сочетание таланта и прессинга нам на пользу. Ламин сыграл очень хорошо, а мы умело воспользовались своими моментами.

Нас ждет игра против «Монако», мы будем играть каждые три дня – будет непросто.

Надеюсь, что Ольмо в порядке, потому что он в хорошей форме. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.