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  • Флик о 4:1 с «Жироной»: «Барселона» здорово начала игру и заслужила победу. Мы в хорошей форме, нельзя останавливаться»
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Флик о 4:1 с «Жироной»: «Барселона» здорово начала игру и заслужила победу. Мы в хорошей форме, нельзя останавливаться»

Ханс-Дитер Флик отметил Ламина Ямаля, дважды забившего «Жироне» (4:1).

«Тяжелый матч, «Жирона» играла очень хорошо. Но мы здорово начали игру и, думаю, заслужили победу.

Мы усердно тренируемся, хорошо готовимся к каждой игре. Надо двигаться вперед шаг за шагом, но мы хотим побеждать. Мы в хорошей форме и должны продолжать в том же духе. Нельзя останавливаться.

Ламин Ямаль внес решающий вклад. Он очень хорошо прессингует, а это очень важно. Важно, чтобы все игроки атаки прессинговали. Такое сочетание таланта и прессинга нам на пользу. Ламин сыграл очень хорошо, а мы умело воспользовались своими моментами.

Нас ждет игра против «Монако», мы будем играть каждые три дня – будет непросто.

Надеюсь, что Ольмо в порядке, потому что он в хорошей форме. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», – сказал главный тренер «Барселоны» в эфире Movistar.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoЖирона
logoДани Ольмо
logoЛамин Ямаль
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