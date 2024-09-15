«Барселона» выиграла все пять матчей при Флике с общим счетом 17:4
Ханс-Дитер Флик стартовал в «Барселоне» с пяти побед.
Команда под руководством немецкого тренера сегодня разгромила «Жирону» в 5-м туре Ла Лиги – 4:1.
Ранее были обыграны «Вальядолид» (7:0), «Райо Вальекано» (2:1), «Атлетик» (2:1) и «Валенсия» (2:1).
19 сентября «блауграна» выступит в гостях у «Монако» в Лиге чемпионов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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