«Барселона» выиграла все пять матчей при Флике с общим счетом 17:4

Ханс-Дитер Флик стартовал в «Барселоне» с пяти побед.

Команда под руководством немецкого тренера сегодня разгромила «Жирону» в 5-м туре Ла Лиги – 4:1.

Ранее были обыграны «Вальядолид» (7:0), «Райо Вальекано» (2:1), «Атлетик» (2:1) и «Валенсия» (2:1).

19 сентября «блауграна» выступит в гостях у «Монако» в Лиге чемпионов.