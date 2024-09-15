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«Барселона» впервые с 2017 года стартовала с пяти побед в Ла Лиге

«Барселона» победила в каждом из пяти туров Ла Лиги.

Сегодня команда Ханси Флика разгромила «Жирону» – 4:1. Ранее были обыграны «Вальядолид» (7:0), «Райо Вальекано» (2:1), «Атлетик» (2:1) и «Валенсия» (2:1).

В последний раз «блауграна» стартовала с пяти побед в чемпионате Испании в сезоне-2017/18. Серия прервалась лишь в 8-м туре.

22 сентября «Барселона» встретится с «Вильярреалом».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
logoБарселона
logoЛа Лига
logoХанс-Дитер Флик
logoЖирона
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