«Барселона» впервые с 2017 года стартовала с пяти побед в Ла Лиге
«Барселона» победила в каждом из пяти туров Ла Лиги.
Сегодня команда Ханси Флика разгромила «Жирону» – 4:1. Ранее были обыграны «Вальядолид» (7:0), «Райо Вальекано» (2:1), «Атлетик» (2:1) и «Валенсия» (2:1).
В последний раз «блауграна» стартовала с пяти побед в чемпионате Испании в сезоне-2017/18. Серия прервалась лишь в 8-м туре.
22 сентября «Барселона» встретится с «Вильярреалом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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