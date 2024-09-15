Пеп о Почеттино в сборной США: «Он классный и опытный тренер, желаю ему удачи. Там можно построить долгосрочный проект и вывести команду на следующий уровень»
Пеп Гвардиола поддержал Маурисио Почеттино, назначенного тренером сборной США.
Ранее стало известно, что аргентинский тренер, покинувший «Челси», будет готовить сборную США к домашнему чемпионату мира в 2026 году. Он сменил Грегга Берхалтера, уволенного в июле.
«Желаю ему и США – у меня там есть друзья – удачи. Я знаю, что он первоклассный и опытный тренер.
Сборная США увлекательна тем, что можно попытаться построить долгосрочный проект и вывести национальную сборную на следующий уровень. У США есть потенциал ввиду количества людей, спорта и всего прочего.
Если он принял такое решение, значит, считает его лучшим для себя», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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