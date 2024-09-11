Почеттино поведет США на домашнем ЧМ. Клопп отказал, Анри не убедил

Маурисио Почеттино снова в деле – подхватил сборную США вместо уволенного Грегга Берхалтера.

Аргентинца взяли под амбициозную цель: подготовить к домашнему ЧМ-2026.

В США хотели Клоппа – Юрген вежливо отказал. Виейра и Анри не убедили

Изначально именно Клопп был приоритетной целью США. Первыми об этом сообщили в The Independent еще в июле: немцу сказали, что хотят видеть его во главе сборной на ЧМ-2026. Привезти был готов лично Тим Ховард: бывший вратарь написал колонку для Daily Mail и аргументировал, что только так у команды появятся ясное видение и четкий курс на будущее.

Инсайдер The Athletic Дэвид Орнштейн сразу оставил США мало шансов: Клопп отклонил стартовое предложение и повторил, что хотел бы отдохнуть. Со временем позиция не поменялась.

Нового тренера хотели назначить до сентябрьских матчей с Канадой и Новой Зеландией. По информации Goal, это было непросто: некоторые тренеры (например, Уго Перес, возглавлявший Сальвадор) уже заявили, что не подберут команду, когда до ЧМ уже не так много времени. Для федерации сейчас важны немедленные результаты, и кандидаты не хотят лишнего давления.

Следующие варианты впечатляли меньше. Говорили про Патрика Виейра (покинул «Страсбур» в июле) и Тьерри Анри (до середины августа возглавлял олимпийскую сборную Франции, привел к серебру на последней Олимпиаде).

В августе впервые связались с Почеттино – он и стал главным кандидатом. Аргентинец сразу согласился.

Причину объяснял журналист издания GiveMeSport Бен Джейкобс: «Решение Почеттино − и футбольное, и семейное. Его нанял Мэтт Крокер, который знаком с Почеттино по совместной работе в «Саутгемптоне». Маурисио привлекла возможность управления командой, которая проведет домашний турнир. К тому же ему пообещали важную роль в преддверии Олимпиады 2028 года. В дополнение к зарплате у Почеттино будет возможность спонсорской и рекламной поддержки. И чтобы нанять его, не нужно платить «Челси».

Почеттино без работы лишь несколько месяцев – вывел «Челси» в еврокубки и все равно был уволен

Аргентинец покинул лондонский клуб только в мае. Руководство не оценило результаты аргентинца.

Весь год клуб лихорадило: только под конец сезона залетели в топ-6 благодаря серии побед в последних турах. Даже заползли в еврокубки – Лига конференций как небольшой бонус. Этого оказалось недостаточно для сохранения работы: Почеттино отправили в отставку, хотя тренер решил задачу на сезон .

Изначально руководство рассчитывало на выход в ЛЧ и массово закупилось, но ни один новичок не пришел по просьбе тренера. Мешали и травмы. До предсезонки с разрывом крестообразных связок вылетел Уэсли Фофана, во время американского турне колено травмировал Кристофер Нкунку, в первом туре АПЛ сломался капитан Рис Джеймс. Все трое наверняка бы играли в старте. Это не все проблемы: за сезон-2023/24 футболисты «Челси» травмировались 54 раза. На втором месте «Ньюкасл» – 38 повреждений.

Команда катастрофически вкатывалась в сезон с 12 очками в 10 турах. Яркие матчи против «Арсенала» и «Манчестер Сити» позднее вселили надежду, что «Челси» вот-вот взлетит. Но она вновь и вновь растворялась после серии нелепых потерь.

Нестабильность намекала, что Почеттино плохо контролирует команду. Особенно безнадежным казалось начало февраля: «Челси» за пять дней проиграл «Ливерпулю» и «Вулверхэмптону» с общим счетом 3:8. Фанаты кричали Pochettino out, но инсайдеры убеждали, что аргентинца оставят до конца сезона в любом случае.

Тогда же поправили цель: в руководстве понимали, что ЛЧ слишком далеко, поэтому сменили приоритеты на еврокубки поскромнее. Первый шанс расслабиться Почеттино упустил, проиграв финал Кубка лиги «Ливерпулю». Но дальше ситуация начала выправляться.

В 2024-м «Челси» проиграл дома лишь однажды – «Вулверхэмптону» – и с начала года набрал 35 очков в 18 играх АПЛ. Четвертый показатель в лиге за этот отрезок, больше только у «Ливерпуля» (40), «Арсенала» (49) и «Манчестер Сити» (51). К двум февральским поражениям добавилось лишь одно: на «Эмирейтс» «Челси» мощно влетел «Арсеналу» (0:5), но реже команды Почеттино в 2024-м проигрывали только «Арсенал» (1) и «Сити» (0).

В итоге благодаря мощному финишу «Челси» ворвался в топ-6 только в предпоследнем туре – впервые в сезоне. Большую часть сезона команда барахлила и обитала на 10-м месте. Скорректированная цель выполнена, но руководство это не устроило – Почеттино ушел.

После увольнения Маурисио стал фаворитом на пост тренера сборной Англии, но там поставили на Ли Карсли. Позже за тренером следила «Бавария»: мюнхенцы тоже передумали и назначили Венсана Компани.

Теперь Почеттино за океаном – с гораздо более грандиозными целями.

Клопп – мечта США на домашний ЧМ. Привезти лично готов Тим Ховард

«Челси» уволил Почеттино – хотя он решил задачу на сезон. Как так? Почему?

Фото: Gettyimages /Marc Atkins / Stringer, Alex Pantling / Staff, Henry Browne / Stringer, Ryan Pierse / Staff