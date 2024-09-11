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Почеттино стал самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США – 6 млн долларов в год

Маурисио Почеттино стал самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США.

Аргентинский специалист заключил с американской федерацией контракт сроком на два года.

По данным ESPN, он будет получать 6 млн долларов в год – это меньше, чем у него было в «Челси», но больше, чем когда-либо выплачивалось тренеру сборной США.

Грегг Берхалтер, возглавлявший команду до середины этого лета, в 2022 году получил 2,3 млн долларов с учетом бонуса в размере 900 тысяч.

Почеттино поведет США на домашнем ЧМ. Клопп отказал, Анри не убедил

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoСборная США по футболу
ESPN
logoМаурисио Почеттино
logoГрегг Берхалтер
деньги
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