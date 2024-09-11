Почеттино стал самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США – 6 млн долларов в год

Маурисио Почеттино стал самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США.

Аргентинский специалист заключил с американской федерацией контракт сроком на два года.

По данным ESPN , он будет получать 6 млн долларов в год – это меньше, чем у него было в «Челси», но больше, чем когда-либо выплачивалось тренеру сборной США.

Грегг Берхалтер , возглавлявший команду до середины этого лета, в 2022 году получил 2,3 млн долларов с учетом бонуса в размере 900 тысяч.

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