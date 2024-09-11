Почеттино стал самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США – 6 млн долларов в год
Маурисио Почеттино стал самым высокооплачиваемым тренером в истории сборной США.
Аргентинский специалист заключил с американской федерацией контракт сроком на два года.
По данным ESPN, он будет получать 6 млн долларов в год – это меньше, чем у него было в «Челси», но больше, чем когда-либо выплачивалось тренеру сборной США.
Грегг Берхалтер, возглавлявший команду до середины этого лета, в 2022 году получил 2,3 млн долларов с учетом бонуса в размере 900 тысяч.
Почеттино поведет США на домашнем ЧМ. Клопп отказал, Анри не убедил
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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