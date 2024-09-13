Маурисио Почеттино: «США нужно верить, что мы можем выиграть ЧМ. Хотим, чтобы игроки с первого дня мыслили масштабно»
Маурисио Почеттино хочет, чтобы сборная США мечтала о победе на чемпионате мира.
В сентябре бывший тренер «Челси», «ПСЖ» и «Тоттенхэма» возглавил сборную США.
«Мой штаб хочет ставить хороший футбол. Чтобы убедить наших болельщиков поддерживать нас, важна эстетика. Мы хотим играть в хороший, атакующий футбол.
Нам нужно верить, что мы можем выиграть. Не просто выиграть матч, а выиграть чемпионат мира. Мы хотим, чтобы игроки с первого дня мыслили масштабно», – сказал Почеттино.
Почеттино поведет США на домашнем ЧМ. Клопп отказал, Анри не убедил
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: твиттер Тома Богерта
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