Маурисио Почеттино: «США нужно верить, что мы можем выиграть ЧМ. Хотим, чтобы игроки с первого дня мыслили масштабно»

Маурисио Почеттино хочет, чтобы сборная США мечтала о победе на чемпионате мира.

В сентябре бывший тренер «Челси», «ПСЖ» и «Тоттенхэма» возглавил сборную США.

«Мой штаб хочет ставить хороший футбол. Чтобы убедить наших болельщиков поддерживать нас, важна эстетика. Мы хотим играть в хороший, атакующий футбол.

Нам нужно верить, что мы можем выиграть. Не просто выиграть матч, а выиграть чемпионат мира. Мы хотим, чтобы игроки с первого дня мыслили масштабно», – сказал Почеттино.

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