Левандовски о давлении в соцсетях: «Это проблема. Нельзя ожидать, что футболисты смогут по 10 лет играть на топ-уровне – это очень тяжело психологически»
Роберт Левандовски рассказал, как давление в соцсетях может вредить футболистам.
«Помню времена, когда мы жили без социальных сетей.
Хорошо, мы спортсмены, но, в конце концов, мы тоже люди. У нас тоже есть эмоции, и мы знаем, как важно сохранять твердость духа, потому что сейчас в интернете легко сказать что-то, чего вы не стали бы говорить в реальной жизни. К сожалению, невозможно жить в современном мире, не будучи сильным духом.
Вы знаете, что молодые игроки уже в юном возрасте часто получают травмы. Мы не можем ожидать, что в будущем футболисты смогут играть по 10 лет на топ-уровне из-за психологического состояния, под влиянием социальных сетей. Это очень тяжело. Безусловно, это станет проблемой для футбола», – сказал нападающий «Барселоны» и сборной Польши.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
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