Деку: «Левандовски – один из лучших форвардов в истории футбола и из тех, кто играл за «Барсу»
Деку доволен Робертом Левандовским.
«Доволен Левандовским. Роберт – мировой эталон. Один из лучших нападающих в истории футбола и один из тех, кто играл за «Барсу».
Левандовски забивает голы, он счастлив в команде и счастлив в Барселоне», – сказал директор каталонского клуба.
Опубликовано: Sports
Источник: Diario Sport
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