Деку: «Левандовски – один из лучших форвардов в истории футбола и из тех, кто играл за «Барсу»

Деку доволен Робертом Левандовским.

«Доволен Левандовским . Роберт – мировой эталон. Один из лучших нападающих в истории футбола и один из тех, кто играл за «Барсу».

Левандовски забивает голы, он счастлив в команде и счастлив в Барселоне», – сказал директор каталонского клуба.