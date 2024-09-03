Левандовски хочет забить больше 30 голов в сезоне: «Может, 35. Точно больше, чем в прошлом. Это в том числе зависит от игры «Барсы»

Роберт Левандовски хочет забить больше 30 голов за «Барселону» в этом сезоне.

В своем третьем сезоне в команде 36-летний польский форвард забил 4 мяча в 4 играх . В первом сезоне (2022/23) у него было 33 гола в 46 играх во всех турнирах, во втором (2023/24) – 26 в 49.

«Конечно, я хочу забить больше голов, чем было в прошлом сезоне, это точно. Цель – забить больше 30 голов. Не знаю, может, 35. Это в том числе зависит от игры команды. Поэтому я надеюсь, что у меня будет много возможностей забить.

С Фликом в «Баварии» мы выиграли все в футболе, я много забивал. С Ханси мы играли в атакующий футбол. В этом сезоне я немного изменил свой подход, потому что все еще пытаюсь восстановить силы, которые потерял в прошлом сезоне», – сказал .