Левандовски хочет забить больше 30 голов в сезоне: «Может, 35. Точно больше, чем в прошлом. Это в том числе зависит от игры «Барсы»

Теги Бавария Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски хочет забить больше 30 голов за «Барселону» в этом сезоне.

В своем третьем сезоне в команде 36-летний польский форвард забил 4 мяча в 4 играх Ла Лиги. В первом сезоне (2022/23) у него было 33 гола в 46 играх во всех турнирах, во втором (2023/24) – 26 в 49. 

«Конечно, я хочу забить больше голов, чем было в прошлом сезоне, это точно. Цель – забить больше 30 голов. Не знаю, может, 35. Это в том числе зависит от игры команды. Поэтому я надеюсь, что у меня будет много возможностей забить.

С Фликом в «Баварии» мы выиграли все в футболе, я много забивал. С Ханси мы играли в атакующий футбол. В этом сезоне я немного изменил свой подход, потому что все еще пытаюсь восстановить силы, которые потерял в прошлом сезоне», – сказал Левандовски

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10 комментариев
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Для своих 36 лет Роберт в прекрасной форме .
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Шансы есть, он по сути нащупывает прежнюю игру.
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Настрой хороший. Удачи Роберту.
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Могёт. Флик ему поможет.
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По-ходу Лева сам себя мотивирует и выставляет сам себе планку - пусть забивает больше 35 голов:))))
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главное чтоб не стал эгоистом
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Ответ Доктор Щульц
Для своих 36 лет Роберт в прекрасной форме .
Вроде 35 ему?)
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Ответ Oleg Kostin
Вроде 35 ему?)
36 в августе было.
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