Левандовски о «девятках»: «Сейчас сложно найти таких форвардов. Ван Перси, Руни, Бензема, Агуэро... Наше поколение пришло с улицы. Сейчас все очень похожи, это как конвейер»

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Роберт Левандовски сравнил современных форвардов и игроков прошлого.

«Ван Перси, Уэйн Руни, Бензема, Агуэро... Изменились ли «девятки»? Моя эпоха – это эпоха Криштиану Роналду и Лео Месси, и по количеству голов я близок к ним.  А может, и немного отстаю. Сейчас футбол меняется с течением времени. Думаю, сейчас сложно найти таких нападающих, как мы (отмечается, что Левандовски имеет в виду традиционных «девяток» – Спортс’‘). 

Новое поколение подрастает. Возможно, придется подождать несколько лет, потому что, как мне кажется, академии и то, чему учат молодых игроков, меняется.

Наше поколение пришло с улицы. А теперь это практически невозможно, потому что родители приводят детей на тренировки, забирают их и отвозят домой, так что все совсем по-другому.

Это как конвейер, все становятся очень похожими. Я думаю, что нападающий немного похож на вратаря с точки зрения позиционирования. Ты играешь с командой, но в итоге это более индивидуальная позиция, понимаете?

Футбол меняется со временем. Меняются и игроки, их качество, эффективность или стиль игры тоже меняются», – сказал нападающий «Барселоны» и сборной Польши.

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16 комментариев
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Суареса ни разу не вспомнил. А ведь он лучший цн поколения
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Ответ Давид Agabekyan
А традиционные девятки друг на друга не похожи?
Ну те же Ван Перси, Агуэро и Левандовски совершенно разные игроки по стилю
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Нельзя не согласиться с Робертом. В целом всё меньше "оригинальных" стилей у игроков, все играют в похожий футбол.
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один Холанд лучше всего списка
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Бензема, никогда небыл чистым ЦН
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Руни 9ка? В Польше походу в не показывали АПЛ
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Разговоры о том что раньше трава была "зеленее", не более. Сейчас тоже есть хорошие ЦН, только не все востребованы в топ клубах по причине их неэффективности в современном футболе. Нужно быть очень крутым ЦН что бы быть в топ клубе, например как Холланд. В свое время Гвардиола Ибрагимовича выдавил из Барселоны, чем задал новый тренд. В клубах второго эшелона или около топовых они еще востребованы: Лукаку, Осимхен ...
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Прав,одни бегунки бестолковые.
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Так и есть. На улице каждый находит свой собственный стиль методом проб, ошибок, подражанием кумира или просто подглядев фишку у местного Лёхи.

А сейчас когда дети играют только в академии там будет стандартный набор тренировок для всех. Вот и вырастают усредненные игроки. Слуцкий когда был тренером ЦСКА тоже самое говорил, когда спрашивали почему из академии не подтягиваете никого. Нет индивидуальности, все средненькие и ровненькие. Никто не выделяется.

Но это и требование современного футбола. Мало кто захочет классического напа старой школы, который в отрыве от всей команды. Сейчас это минус один игрок. Ибо все защищаются и все атакуют.
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Ответ Сэр Шурф
Ну те же Ван Перси, Агуэро и Левандовски совершенно разные игроки по стилю
Так они и физически и технически разные, поэтому играли совсем по другому друг от друга.
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Ответ Axmat Cecenov
Бензема, никогда небыл чистым ЦН
Да и Руни тоже
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Ответ Abdul Aziz
Суареса ни разу не вспомнил. А ведь он лучший цн поколения
Ибрагимович бы поспорил
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Ответ Abdul Aziz
Суареса ни разу не вспомнил. А ведь он лучший цн поколения
Он его не вспомнил, потому что Суарес был лучше чем он, и Роберт это прекрасно знает
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