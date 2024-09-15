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  • Орлов о Соболеве против ЦСКА: «По-хорошему наглый, один из шестерых бойцов в «Зените», кто не дрогнул и боролся за каждый мяч. Бразильцы играют мягко»
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Орлов о Соболеве против ЦСКА: «По-хорошему наглый, один из шестерых бойцов в «Зените», кто не дрогнул и боролся за каждый мяч. Бразильцы играют мягко»

Геннадий Орлов похвалил Александра Соболева за матч против ЦСКА.

Нападающий вышел в стартовом составе «Зенита» в матче 8-го тура Мир РПЛ и был заменен на 60-й минуте. Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 1:0.

«Матч в Москве навел меня на мысль: я понял, зачем Семаку нужен Соболев. Зенитовские бразильцы, без сомнения, техничны, но они играют все-таки в мягкой манере. А российский футбол требует бойцовских качеств.

ЦСКА в этом туре устроил «Зениту» очень жесткую проверку. Сколько раз, проигрывая единоборства, гости смотрели на судью, рассчитывая, что тот зафиксирует фол? Армейцы здорово настроились на этот поединок. Они хотели дать бой чемпиону страны. Они его и дали. Просто не хватило мастерства в решающих эпизодах.

Так вот «Зенит» смог выдержать давление хозяев благодаря бойцовским качествам шестерых игроков. Во-первых, это Алип. Не случайно же он сдержал самого Холанда. Эракович может жестко ногу ставить, Барриос сыграл на своем уровне. А вот дальше – в полузащите – никто борьбу не навязал. Имею в виду и Вендела, и Клаудиньо. Семак ведь и выпустил во втором тайме в центр поля Ерохина, чтобы питерцы там не проигрывали единоборства.

Я назвал четверых. Пятым является Соболев. Тот же Кассьерра частенько уступает соперникам в борьбе, а Соболев бьется за каждый мяч. Он пригодился команде.

Ну и шестой – Лусиано. Великолепное приобретение! Как он сегодня в окружении трех защитников сохранил мяч, отдал налево и продолжил голевую атаку? Ну и гол забил, подсторожил эпизод – использовал его на все 100 процентов. Моментально сориентировался и пробил в противоход Акинфееву. Кассьерра имел хороший момент, но сыграл не так хладнокровно, как аргентинец.

Так вот эти шесть бойцов держали баланс игры сине-бело-голубых. Нужно отдать должное команде Николича. Прессинг ЦСКА был просто фантастическим! Армейцы дышать не давали подопечным Семака! Бразильцам пришлось непросто при выходе в атаку. Да, где-то красно-синие действовали на грани фола – например, Мусаев, – но таков современный футбол. «Зенит» с таким давлением в нашем чемпионате еще не сталкивался.

Соболев не забил, но, на мой взгляд, этот матч он может занести себе в актив. Один из шестерых, кто не дрогнул и боролся за каждый мяч. Кто-то его журит за то, что едва не забил в свои ворота? Ну... Это опять же борьба. Зато было несколько эпизодов, когда он на угловых у своих ворот отводил угрозу, выносил мяч подальше.

Нино – хороший защитник. Но слишком интеллигентный. Соболев его подстраховал. Силовой форвард, который и впереди работает, и сзади не филонит. Вот вам и баланс. По-хорошему наглый нападающий, цепляющийся за мячи. Эту функцию он выполняет», – сказал комментатор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoЗенит
logoСергей Семак
logoГеннадий Орлов
logoАлександр Ерохин
logoМарко Николич
logoМатео Кассьерра
logoКлаудиньо
logoНино Мота
logoАлександр Соболев
logoВендел
logoНуралы Алип
logoСпорт-Экспресс
logoСтрахиня Эракович
logoТамерлан Мусаев
logoЛусиано Гонду
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