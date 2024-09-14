«Соболев словно несмазанная телега, на которой хотят куда-то доехать, «Зенит» – не его команда. Он сядет на лавку». Пономарев о дебюте форварда

Владимир Пономарев оценил дебют Александра Соболева за «Зенит».

27-летний нападающий провел на поле 60 минут в матче против ЦСКА (1:0).

«Как мне Соболев сегодня? Да никак. Это словно несмазанная телега, на которой хотят куда-то доехать. Я сразу говорил, что это не его команда. Александр — идеальный столб, на которого нужно навешивать, он отлично борется за мяч, но это ведь не игра «Зенита».

Соболева должны обслуживать полузащитники, только тогда он принесет пользу. А у Семака в атаке всегда были быстрые и шустрые ребята. Александр не такого плана игрок. Я не думаю, что он сможет заиграть в «Зените». Да и сегодня после ухода Соболева в атаке у «Зенита » стало интереснее. Думаю, что Александр сядет на лавку в этой команде», – сказал бывший защитник ЦСКА.