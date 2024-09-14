Алдонин о Соболеве: «Функционально пока не готов. Расчет больше на эмоции, кажется, ведь он бывший игрок «Спартака» и имеет свои счеты с ЦСКА»

Евгений Алдонин оценил игру Александра Соболева в матче с ЦСКА.

Встреча 8-го тура Мир РПЛ завершилась победой «Зенита» (1:0).

«Не сказал бы, что он чем-то отличался от своих партнеров. ЦСКА лучше вели единоборства, из-за чего Александр как-то особенно себя не проявил. Мне кажется, что это было ожидаемо, ведь его физическое состояние сейчас не лучшее. Да, они разыграли неплохую комбинацию в конце первого тайма, но там вроде как был офсайд.

Думаю, что он пока не готов функционально к новому футболу. Мне кажется, был расчет больше на эмоции, ведь он бывший игрок «Спартака » и имеет свои счеты с ЦСКА. С Рошей, например, у него не раз были стычки, что произошло вновь в начале этого матча», – сказал бывший полузащитник ЦСКА.

Соболев отказался общаться с прессой после матча с ЦСКА. Форварда «Зенита» заменили на 60-й минуте, у него нет результативных действий