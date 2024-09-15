Андрей Канчельскис: «Веду плодотворные переговоры с одним из клубов. В конце месяца поеду в Европу для обсуждения деталей»
Андрей Канчельскис рассказал о своем возможном трудоустройстве в Европе.
«Веду плодотворные переговоры с одним из клубов. Общаемся, ведется работа, но до конкретики недалеко. В конце месяца я уже поеду в Европу для обсуждения всех деталей.
Клуб не назову, но скажу сразу: есть возможность работать в европейском чемпионате», — сказал экс-игрок сборной России.
Последним местом работы 55-летнего тренера был киргизский «Мурас Юнайтед», который он возглавлял с декабря прошлого года по июль 2024-го.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
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