Андрей Канчельскис: «Веду плодотворные переговоры с одним из клубов. В конце месяца поеду в Европу для обсуждения деталей»

Андрей Канчельскис рассказал о своем возможном трудоустройстве в Европе.

«Веду плодотворные переговоры с одним из клубов. Общаемся, ведется работа, но до конкретики недалеко. В конце месяца я уже поеду в Европу для обсуждения всех деталей.

Клуб не назову, но скажу сразу: есть возможность работать в европейском чемпионате», — сказал экс-игрок сборной России.

Последним местом работы 55-летнего тренера был киргизский «Мурас Юнайтед», который он возглавлял с декабря прошлого года по июль 2024-го.