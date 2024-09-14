Канчельскис забрал заявление из полиции на человека, который избил его в баре: «Готовлюсь к следующему бою, выйду на ринг против Тайсона»
Андрей Канчельскис урегулировал конфликт с избившим его человеком.
Напомним, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России рано утром 15 июля подрался с еще одним посетителем бара в Москве. Экс-футболисту пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался.
«С моим обидчиком мы все решили, пожали руки. Пришли к согласию, я забрал заявление, все закончилось миром. Дело закрыто, так что не переживайте!
Сейчас я готовлюсь к следующему бою, выйду на ринг против Тайсона, ха-ха! Шучу, конечно. Все закончилось хорошо и по обоюдному согласию», – сказал Канчельскис.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
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