Канчельскис забрал заявление из полиции на человека, который избил его в баре: «Готовлюсь к следующему бою, выйду на ринг против Тайсона»

Андрей Канчельскис урегулировал конфликт с избившим его человеком.

Напомним, бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России рано утром 15 июля подрался с еще одним посетителем бара в Москве. Экс-футболисту пришлось вызвать скорую помощь, однако от госпитализации он отказался.

«С моим обидчиком мы все решили, пожали руки. Пришли к согласию, я забрал заявление, все закончилось миром. Дело закрыто, так что не переживайте!

Сейчас я готовлюсь к следующему бою, выйду на ринг против Тайсона, ха-ха! Шучу, конечно. Все закончилось хорошо и по обоюдному согласию», – сказал Канчельскис .