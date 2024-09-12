Канчельскис о «Спартаке»: «Состав нельзя назвать звездным, но он вполне конкурентен. Кажется, с некоторыми игроками угадали»
Андрей Канчельскис считает «Спартак» участником чемпионской гонки в Мир РПЛ.
После 7 туров красно-белые с 14 очками занимают в таблице 4-е место.
«Спартак» усилился этим летом. Деньги у красно-белых были всегда. Другой вопрос, как ими распоряжаться. До этого было слишком много неудачных покупок.
Сейчас, кажется, что с некоторыми игроками угадали — тот же Барко выглядит неплохо. Состав красно-белых нельзя назвать звездным, но он вполне конкурентен», — сказал экс-игрок сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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