Мбаппе после гола «Сосьедаду»: «Чувствую себя лучше с каждым матчем. Рад, что играю с Винисиусом, он многое сделал для «Реала». Дебют в ЛЧ будет важен, я здесь ради таких вечеров»
«Матч выдался тяжелым, но в итоге мы победили. Мы играли против отличной команды и возвращаемся домой с прекрасной победой.
Я с каждым матчем чувствую себя все лучше. Я понимаю, что нужно команде, тренеру, партнерам, и я уверен, что во вторник смогу помочь команде начать выступление в Лиге чемпионов с победы.
Мы с Винисиусом стараемся искать друг друга на поле во время матчей и тренировок. Он прекрасный футболист, многое сделал для «Реала», и я очень рад, что играю вместе с ним.
Важнее всего не то, кто исполняет пенальти, а то, что мы реализовали все четыре.
Дебют в ЛЧ будет очень важен, я еще в первый день сказал, что приехал в Мадрид именно за такими вечерами. Я сосредоточен на том, что нам нужно сделать. Лига чемпионов существенно изменилась, это новый турнир, и нам нужно успешно стартовать», – отметил форвард «Реала» в эфире клубного ТВ.
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