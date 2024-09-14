Мбаппе забил 4 гола в 6 матчах за «Реал». Килиан реализовал пенальти в игре с «Сосьедадом»

Килиан Мбаппе забил за «Реал» во втором матче подряд.

Нападающий реализовал пенальти на 75-й минуте игры с «Сосьедадом » в Ла Лиге.

Всего на счету француза 4 гола в 6 матчах в составе мадридского клуба. Три мяча – в чемпионате Испании , один – в матче за Суперкубок Европы.

Подробно со статистикой новичка «Реала » можно ознакомиться здесь .