Мбаппе забил 4 гола в 6 матчах за «Реал». Килиан реализовал пенальти в игре с «Сосьедадом»
Килиан Мбаппе забил за «Реал» во втором матче подряд.
Нападающий реализовал пенальти на 75-й минуте игры с «Сосьедадом» в Ла Лиге.
Всего на счету француза 4 гола в 6 матчах в составе мадридского клуба. Три мяча – в чемпионате Испании, один – в матче за Суперкубок Европы.
Подробно со статистикой новичка «Реала» можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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