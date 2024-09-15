Анчелотти о 2:0 с «Сосьедадом»: «Реал», возможно, не заслуживал победы, соперник играл очень хорошо. Нам пришлось идти на жертвы в трудные моменты, и я это ценю»

Карло Анчелотти отметил качественную игру «Сосьедада», обыгранного со счетом 2:0.

«Матч получился сложным, мы, возможно, не заслуживали победы, поскольку «Сосьедад» играл очень хорошо. В трудные моменты нам пришлось идти на жертвы, и я это высоко ценю.

Мы неудачно начали игру, соперник очень хорошо прессинговал на нашей половине, но нам всегда удавалось найти свободного игрока.

Мы готовы не на 100%, но индивидуально футболисты значительно прибавляют. Мы рады, ведь важнее всего – хорошо начать эту серию игр.

Я очень доволен. Критика будет позже, это будет критическая оценка того, что пошло не так, но при наличии трех очков.

Мбаппе выглядел свежее, действовал активнее с мячом, он очень опасен. Он хорошо комбинирует с Винисиусом и форвардами, мне понравилась его игра.

У Браима воспаление приводящей мышцы, оценим все завтра. В этой игре у нас отсутствовала почти вся полузащита, мы попали в чрезвычайную ситуацию, в следующих играх будем проводить более активную ротацию», – отметил главный тренер «Реала ».