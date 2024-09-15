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  • Винисиус приложил палец к губам, забив «Сосьедаду». Миятович назвал это провокацией: «Зачем ты так делаешь?»
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Винисиус приложил палец к губам, забив «Сосьедаду». Миятович назвал это провокацией: «Зачем ты так делаешь?»

Предраг Миятович недоволен поведением Винисиуса Жуниора.

Реализовав пенальти в матче с «Сосьедадом», вингер «Реала» приложил указательный палец к губам, направляясь к трибунам стадиона в Сан-Себастьяне.

«Мы все рады [голу], но разочарованы празднованием. Зачем ты так делаешь?

Это вредит ему. Таким празднованием Винисиус провоцирует людей», – отметил бывший форвард «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
Предраг Миятович
logoВинисиус Жуниор
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