Винисиус приложил палец к губам, забив «Сосьедаду». Миятович назвал это провокацией: «Зачем ты так делаешь?»
Предраг Миятович недоволен поведением Винисиуса Жуниора.
Реализовав пенальти в матче с «Сосьедадом», вингер «Реала» приложил указательный палец к губам, направляясь к трибунам стадиона в Сан-Себастьяне.
«Мы все рады [голу], но разочарованы празднованием. Зачем ты так делаешь?
Это вредит ему. Таким празднованием Винисиус провоцирует людей», – отметил бывший форвард «Реала».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости