Пеп о 2:1 с «Брентфордом»: «Я недоволен – ждал хет-трик. «Сити» повезло с отскоком, было очень тяжело»

Пеп Гвардиола высказался о победе «Сити» над «Брентфордом» (2:1).

«Горожане» одержали волевую победу благодаря дублю Эрлинга Холанда в 4-м туре АПЛ.

«Было очень тяжело, нам повезло с отскоком. Первый тайм был реально сложным, и это то, что нам нужно. Такие игры заставляют нас понять, насколько все непросто в Премьер-лиге.

С тех пор как «Брентфорд » поднялся в АПЛ , мы играем вничью, проигрываем или выигрываем с разницей в один мяч, как сегодня. Всегда нужно быть на высоте.

Я недоволен, я ожидал хет-трик (Эрлинга Холанда – Спортс’‘)! Что можно сказать о его статистике? Это была трудная неделя для него. Он забил два гола, но у него было четыре или пять моментов.

Шаг за шагом, сейчас нужно восстановиться», – сказал главный тренер «Сити » в интервью Sky Sports.